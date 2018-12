Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Nordosten und Osten stark bewölkt und noch vereinzelt Regen. Hier 6 bis 1 Grad. Sonst teils neblig, teils klar und trocken bei plus 1 bis minus 7 Grad. Morgen oft starke Bewölkung, selten etwas Regen oder Nieselregen. 0 bis 9.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag in der Nordosthälfte meist dichte Wolken, vereinzelt nass. In der Südhälfte freundlicher bei unveränderten Temperaturen.