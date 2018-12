Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und Osten stark bewölkt und noch vereinzelt Regen. Sonst teils neblig, teils klar und trocken. Plus sechs bis minus sieben Grad. Am Tage oft starke Bewölkung, selten etwas Regen oder Nieselregen. 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag in der Nordosthälfte meist dichte Wolken, vereinzelt nass. In der Südhälfte freundlicher bei unveränderten Temperaturen.