Das Wetter: In der Nacht meist locker bewölkt, stellenweise Nebel. Südlich von Schwarzwald und Fichtelgebirge Regen. 12 bis 4 Grad. Am Tage bewölkt, an den Alpen nachlassender Regen. Im Nordwesten und Westen teils sonnig. 12 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag im Nordosten freundlich, sonst zeitweise Schauer oder Gewitter. 12 bis 23 Grad.