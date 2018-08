Das Wetter: In der Nacht teils bewölkt, teils klar. An den Küsten und an den Alpen vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. Am Tage anfangs bewölkt, später vor allem in der Südhäfte sonnig, im äußersten Norden örtlich Regen. 22 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag viel Sonne. Abends von Ostfriesland bis zum Niederrhein teils kräftige Gewitter. Höchstwerte 25 bis 33 Grad.