Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils dicht bewölkt. Plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Osten viele Wolken, im Westen und Süden teils sonnig. 6 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag aufgelockert und teils länger sonnig, nur im Norden stark bewölkt. 5 bis 12 Grad.