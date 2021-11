Das Wetter: In der Nacht im Westen und später auch im Südwesten aufgelockert bewölkt und meist trocken, teils neblig. Sonst unterschiedlich bewölkt, teils Regen, ab 800 Meter Höhe auch Schnee. Tiefsttemperaturen 7 bis 0 Grad. Am Tag meist wolkig, vor allem in der Nordhälfte gebietsweise Regen. Im Süden und Südwesten im Tagesverlauf aufgelockert. Höchsttemperaturen 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag ganz im Norden und Nordwesten stark bewölkt, später gelegentlich Regen. Sonst sonnig, in manchen Niederungen ganztägig hochnebelartig bedeckt. 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.