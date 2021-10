Das Wetter: In der Nacht in einem Streifen von der Nordsee bis zum Saarland etwas Regen. Sonst meist gering bewölkt und trocken, im Südosten teils dichter Nebel. Tiefsttemperaturen plus 10 bis minus 2 Grad. Morgen von Westen her bis zur Mitte dicht bewölkt mit Regen. In der Osthälfte trocken und teils länger sonnig. Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Westen bewölkt, teils mit Regen. Sonst wolkig mit Aufheiterungen, im Südosten länger sonnig. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.