Das Wetter: In der Nacht im Norden zunehmend stark bewölkt und an der See etwas Sprühregen. Sonst leicht bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen 17 und 8 Grad. Am Tage meist gering bewölkt oder sonnig, auch im Norden nach kurzen Schauern im Tagesverlauf Wolkenauflockerungen. Temperaturen zwischen 20 und 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden, Osten und Südosten heiter bis sonnig. Im Westen und Süden Aufzug von Schauern und teils kräftigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Örtlich Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und größeren Hagel. 25 bis 32 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.