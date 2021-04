Das Wetter: In der Nacht an den Alpen nachlassende Schneeschauer. Sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Tiefsttemperaturen plus 3 bis minus 5 Grad. Morgen weiter wechselhaft mit einzelnen Regen- oder Graupelschauern. Höchsttemperaturen 0 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt, vor allem im Osten und Süden Regen-, Schnee- und Graupelschauer. In Küstennähe und im Südwesten teils heiter. 0 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.