Das Wetter: In der Nacht im Südosten örtlich Schauer und Gewitter. Sonst überwiegend bewölkt und trocken bei 21 bis 13 Grad. Am Tage in der Westhälfte bewölkt, im Osten und Südosten anfangs sonnig, später kräftige Gewitter. 25 bis 34 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Südosten gebietsweise schauerartiger Regen, im Tagesverlauf nachlassend. Im Nordwesten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. 20 bis 27 Grad.