Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordwesthälfte Schauer, im Süden vereinzelt Niederschläge, sonst meist gering bewölkt. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. Morgen häufig Schauer, ab 500 Meter in Schnee übergehend. Vereinzelt Gewitter, teils mit Graupel. Höchsttemperaturen 6 bis 11Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist stark bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten, nördlich des Mains zeitweise Regen. An den Alpen abklingende Schneefälle. 7 bis 12 Grad.