Das Wetter: In der Nacht Regen, im Osten zunächst als Schnee. Südlich der Donau weitgehend trocken. Tiefstwerte zwischen +6 Grad und -3 Grad. Am Tage von West nach Ost ziehender schauerartiger Regen, in höheren Lagen Schnee. Südlich der Donau Auflockerungen. 0 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten Regen. Sonst vielerorts Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer. 0 bis 6 Grad.