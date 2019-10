Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, später im Nordwesten nachlassend. Tiefsttemperaturen 11 bis 4 Grad. Am Tage in der Südosthälfte und an der Ostsee nachlassende Niederschläge, sonst meist trocken und teils sonnig; 10 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordosten teils heiter, teils wolkig. Im Westen und Südwesten teils starker Regen. 9 bis 15 Grad.