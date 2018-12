Das Wetter: In der Nacht Durchzug eines Regenbandes von West nach Ost, vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Am Tage stark bewölkt mit Regen, in der Südhälfte gewittrig. Tageshöchstwerte 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag abklingende Niederschläge, im Norden und Nordosten größere Auflockerungen mit Sonnenschein. 7 bis 15 Grad.