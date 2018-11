Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, im Osten örtlich Glatteis bei Tiefstwerten zwischen +9 und -7 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt, von der Mitte bis in den Südosten und Osten Niederschläge mit Glatteisgefahr. Höchstwerte - 2 bis +12 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag vielfach stark bewölkt, aber nur vereinzelt Regen bei Höchstwerten zwischen einem und 12 Grad.