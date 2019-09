Das Wetter: In der Nacht südlich der Donau meist trocken, sonst verbreitet Regen und Gewitter. Im Norden schwere Sturmböen möglich. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte Schauer, im Süden freundlicher, 14 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Süden anfangs noch sonnig, später dort - wie im übrigen Land - vielfach bedeckt und regnerisch. 13 bis 25 Grad.