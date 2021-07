Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordosthälfte trocken, sonst Schauer und zum Teil heftige Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Morgen im Nordosten und Osten heiter bis sonnig, sonst Schauer und Gewitter, örtlich Unwetter. 21 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Nordosthälfte Schauer und Gewitter, in der Südwesthälfte Auflockerungen, nur vereinzelt Regen. 19 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.