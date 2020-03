Das Wetter: In der kommenden Nacht im Norden und in der Mitte zunächst noch klar, später von der Nordsee her Aufzug von Schneeschauern. Im Süden bedeckt mit weiteren Schneefällen. Gebietsweise Glätte. Tiefstwerte minus 1 bis minus 7 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte dicht bewölkt mit Regen- oder Schneefällen. Dahinter aufgelockerte Bewölkung, an den Küsten sonnig. 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vielfach sonnig und trocken, in den östlichen Mittelgebirgen noch Schnee. Im Norden im Tagesverlauf dichtere Bewölkung. 5 bis 10 Grad.