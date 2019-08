Das Wetter: In der Nacht vom Südwesten in die Mitte und in den Nordwesten ausgreifender, teils kräftiger Regen. Sonst überwiegend trocken. 17 bis 13 Grad. Am Tage im Süden und Südosten anfangs sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und Regen, örtlich auch starke Gewitter mit Unwettergefahr. 18 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden und an der Nordsee Regen, sonst trocken. 19 bis 26 Grad.