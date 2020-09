Das Wetter: Nachts stark bewölkt oder bedeckt und vielerorts teils kräftiger Regen, später von Osten her nachlassend. 9 bis 4 Grad. In den Alpen ab 1.000 bis 1.300 Meter Schnee. Am Tage im Norden und Westen weiterhin Regen, an den Küsten und im Süden wolkig, aber meist trocken. 8 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag vor allem im Westen und Süden erneut Regen. Im Norden und Osten gebietsweise trocken. 9 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.