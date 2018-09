Das Wetter: Nachts von Südwesten her Bewölkungszunahme, in der Mitte und im Süden Regen, an der Küste Schauer. Sonst weitgehend trocken. Tiefstwerte 11 bis 7 Grad. Am Tage vor allem in der Mitte länger anhaltender Regen. Wolkenlücken nur im äußersten Norden und Süden. 13 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Montag an den Alpen anfangs noch Regen. Sonst meist windiges Schauerwetter, örtlich Graupelgewitter. 14 bis 19 Grad.