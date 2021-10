Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden teils wolkig, sonst zunächst vielfach klar oder gering bewölkt, später gebietsweise dichter Nebel. 6 bis -4 Grad mit den tiefsten Werten in Ostbayern. Morgen nach Nebelauflösung sonnig mit Schleierwolken. Höchstwerte 11 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag nach Nebelauflösung viel Sonnenschein und trocken. Am Nachmittag im Westen und Nordwesten aufziehende dichtere Bewölkung und gebietsweise etwas Regen. 11 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.