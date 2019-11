Das Wetter: In der Nacht von Südwesten her Regen. Im Norden und Südosten trocken. 11 bis 5 Grad. Morgen vielerorts stark bewölkt und regnerisch. Auflockerungen am ehesten in Niederbayern. 11 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Südosten teils aufgelockert. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern bei 11 bis 17 Grad.