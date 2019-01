Das Wetter: Nachts von Südwesten sich bis in die Mitte ausweitende Schneefälle. Im Südwesten Glättegefahr durch teils gefrierenden Regen. Plus 2 bis minus 6 Grad. Am Tage im Westen und Südwesten teils Regen, im Bergland Schnee. Im Lee von Alpen und Erzgebirge Auflockerungen mit Föhn. 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, teils Regen oder Schneeregen. 1 bis 5 Grad, im Bergland Frost.