Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten und Westen aufziehende Bewölkung mit Regen, die sich weiter nach Süden und Südosten ausbreitet. Tiefstwerte 12 bis 5, im Osten bis minus 3 Grad. Am Tage meist stark bewölkt und vor allem in der Mitte Regen. Im Norden später Auflockerungen. Höchsttemperaturen 11 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt mit Regen und kurzen Gewittern bei 10 bis 17 Grad.