Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. Später von Westen her Auflockerungen. 21 bis 8 Grad. Morgen von Südwesten bis in den Nordosten Aufheiterungen, sonst stärker bewölkt und regnerisch. 20 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter bis wolkig, im Norden und Nordwesten bei wechselnder Bewölkung Schauer und einzelne Gewitter. 19 bis 27 Grad.