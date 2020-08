Das Wetter: In der Nacht von Westen und Südwesten her in die Mitte ziehende Gewitter, teils Unwettergefahr. Sonst meist gering bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen 20 bis 13 Grad. Morgen von der Nordseee bis ins Allgäu stark bewölkt mit Schauern und teils unwetterartigen Gewittern. Sonst heiter bis wolkig, im Nordosten auch sonnig. Höchsttemperaturen 24 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 28 Grad.