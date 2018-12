Das Wetter: In der Nacht schauerartiger und teils gewittriger Regen, später vor allem im Nordwesten nachlassend. 9 bis 4 Grad. Am Tage in der Mitte und im Süden bedeckt mit weiteren Niederschlägen. Sonst Auflockerungen und überwiegend trocken. 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen und Süden gebietsweise Regen. Im Norden und Osten überwiegend trocken. 5 bis 9 Grad.