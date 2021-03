Das Wetter: In der Nacht weitere Schauer und Gewitter, nur im äußersten Norden bleibt es trocken. Weiterhin Sturmböen möglich, vor allem an der Ostsee und im höheren Bergland. Tiefsttemperaturen 6 bis 1 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt, später vor allem im Nordwesten und Westen wieder Schauer und Gewitter. Höchstwerte 7 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Samstag immer wieder Regen, nur südlich der Donau freundlicher. Temperaturen 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.