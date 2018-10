Das Wetter: In der Nacht dichte Bewölkung und leichter Regen. In der Nordwesthälfte weitgehend trocken. 7 bis 0 Grad. Am Tage im Süden teils kräftiger Regen, im Norden wechselnd bewölkt mit Auflockerungen. 7 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag meist stark bewölkt oder bedeckt, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen. 4 bis 8 Grad.