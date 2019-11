Das Wetter: Nachts wolkig und gebietsweise Regen. Im Westen und Südwesten überwiegend trocken. Plus 8 bis minus 3 Grad. Am Tage im Norden Regen, in der Mitte aufgelockert und in Teilen des Südens trüb. 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. 2 bis 12 Grad, in der Lausitz bis 13 Grad.