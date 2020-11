Das Wetter: Verbreitet Nebel oder Hochnebel, vereinzelt Sprühregen. In den Hochlagen und teils an den Nordrändern der Mittelgebirge länger sonnig. Höchsttemperaturen 5 bis 10 Grad, in der Westhälfte und an den Alpen bis 15 Grad. Morgen im Süden und in Teilen des Ostens nach Nebelauflösung teils heiter. Sonst von Westen und Nordwesten her stark bewölkt, örtlich Regen. 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist bewölkt oder neblig-trüb, im Tagesverlauf Auflockerungen bei 10 bis 16 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.