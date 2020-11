Das Wetter: Verbreitet Nebel, vereinzelt Sprühregen. In den Hochlagen und teils an den Nordrändern der Mittelgebirge länger sonnig. Temperaturen 5 bis 15 Grad. Morgen im Süden und in Teilen des Ostens nach Nebelauflösung teils heiter. Sonst von Westen und Nordwesten her stark bewölkt, örtlich Regen. 9 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist bewölkt oder neblig-trüb, im Osten etwas Regen. Im Tagesverlauf Auflockerungen. 10 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.