Der Wetterbericht, die Lage: Der Norden wird von einem schwachen Tiefausläufer beeinflusst. Sonst herrscht Hochdruckeinfluss vor.

Die Vorhersage:

Nachts teils klar, teils neblig bei Tiefstwerten von plus 4 bis minus 5 Grad. Morgen neblig-trüb, im Norden und in der Mitte vereinzelt Sprühregen. Temperaturen 0 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordosthälfte stark bewölkt, zeitweise etwas Sprühregen, in der Südwesthälfte nach teils zäher Nebel- oder Hochnebelauflösung meist sonnig. 0 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.