Das Wetter:

Tagsüber neblig-trüb, im Norden und in der Mitte vereinzelt Sprühregen. Im Bergland auch Sonne. Temperaturen minus 1 bis 10 Grad.



Am Sonntag in der Nordosthälfte stark bewölkt, zeitweise etwas Sprühregen, in der Südwesthälfte nach teils zäher Nebel- oder Hochnebelauflösung meist sonnig. 0 bis 6 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Osten wechselnd bewölkt, aber kaum Niederschlag. Sonst meist wonnig und trocken bei 1 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.