Das Wetter: Überwiegend bewölkt und Regen, vereinzelt Gewitter. teilweise bis in tiefe Lagen Schneefall. Temperaturen 1 bis 8 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in der Osthälfte Schauer. An der See und ganz im Süden auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag weiter unbeständig mit Regen, im Bergland auch Schneefall. Auflockerungen vor allem im Südosten. Im Osten 6 bis 10 Grad, sonst bis 16 Grad.