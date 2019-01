Das Wetter: Nachts weitere, zumeist leichte Schneefälle oder Schneeregen. Tiefstwerte plus 1 bis minus 4 Grad. Am Tage nachlassende Niederschläge, am Nachmittag teils längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen örtlich leichter Schneefall, im Osten zeitweise aufgelockert und trocken. 0 bis 4 Grad.