Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, in der Südhälfte bis in tiefe Lagen Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen teils bewölkt, teils aufgelockert. Abends im Westen und Südwesten Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden bewölkt mit Regen, sonst bedeckt, im Süden Wolkenauflockerungen. 9 bis 16 Grad.