Das Wetter: In der Nacht schauerartige Niederschläge, teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehend. In der Südhälfte windig. Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad. Morgen häufig Schauer oder schauerartiger Regen, teils bis etwa 300 Meter in Schnee übergehend. Höchstwerte 3 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern, teils bis 300 Meter Schneefall. Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.