Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im Norden und Südosten bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Sonst sonnig. Höchstwerte 17 bis 23, im Südwesten 23 bis 27 Grad. Morgen wechselnd wolkig, im Osten auch stärker bewölkt. Im Südwesten sonnig. Temperaturen 17 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd wolkig, am Nachmittag von Westen her zunehmende Bewölkung mit Schauern. 22 bis 30 Grad.