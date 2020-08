Das Wetter: In der Nacht in Sachsen und in Süddeutschland Regen, am Alpenrand auch unwetterartig. Sonst wolkig, aber weitgehend trocken. 14 bis 8 Grad. Am Tage im Süden allmählich nachlassender Regen, im Norden und Westen sonnig. Höchstwerte im Südosten 14 bis 18 Grad, sonst bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch heiter und meist trocken. Nur ganz im Norden und im Südosten Bayerns bewölkt. 24 bis 30 Grad.