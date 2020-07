Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Norden wechselnd oder stark bewölkt, gelegentlich etwas Regen. Sonst teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 9 Grad. Am Tag im Norden und Westen zunehmende Bewölkung. Zunächst im Norden, später auch im Westen etwas Regen. Im Süden länger aufgelockert bewölkt, südlich der Donau im Tagesverlauf teils kräftige Schauer und Gewitter. Temperaturen im Norden und Westen 19 bis 25, sonst 24 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten wechselnd wolkig, am Abend leichter Regen. Im Osten und Süden sonnig. 19 bis 29 Grad.