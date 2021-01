Das Wetter: Meist stark bewölkt und gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Im Nordwesten zunächst kaum Niederschlag. Temperaturen 0 bis 4 Grad. Auch morgen dicht bewölkt und vor allem im Westen und in der Mitte leichter Schneefall. Nur im Süden einige Auflockerungen. Weiterhin 0 bis 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag stark bewölkt mit Regen oder Schneeregen an der Küste und Schneefall in der Mitte und im Süden. Nur an den Alpen Auflockerungen bei -1 bis +3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.