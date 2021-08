Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Tiefs über den Britischen Inseln hält die Zufuhr von mäßig warmer und gebietsweise feuchter Luft an.

Die Vorhersage:

In der Nordwesthälfte sowie an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter. In der Südosthälfte heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, von Nordwesten und Westen auf die Nordhälfte ausgreifend Schauer und kurze Gewitter, ebenso an den Alpen. Sonst in der Südhälfte teils sonnig und meist trocken. Temperaturen im Norden und Westen 19 bis 23, im Osten und Süden 24 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch heiter bis wolkig und zunehmend sonnig. An der Ostsee und am Alpenrand einzelne Schauer oder kurze Gewitter. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.