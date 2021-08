Das Wetter: In der Nordwesthälfte sowie an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter. In der Südosthälfte heiter bis wolkig und meist trocken. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und vom Westen und Norden bis in die Mitte ausgreifende Schauer und kurze Gewitter. Im Süden meist trocken und länger sonnig. An den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch heiter bis wolkig und zunehmend sonnig. An der Ostsee und am Alpenrand einzelne Schauer oder kurze Gewitter. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.