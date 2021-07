Der Wetterbericht, die Lage: Bei geringen Luftdruckgegensätzen bestimmen mäßig warme, recht feuchte und zu Gewittern neigende Luftmassen das Wetter in Deutschland.

Die Vorhersage:

Im Westen und Süden stark bewölkt. Im Nordosten und Teilen des Ostens heiter. In der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. An der See auch länger sonnig. Höchstwerte von 18 Grad im Westen bis 30 Grad im Nordosten. Morgen in der Nordwesthälfte länger sonnig, in der Südosthälfte wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Starkregen möglich. Temperaturen 23 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zumeist wechselnd oder gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.