Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines kräftigen Hochs gelangt mit östlicher Strömung arktische Polarluft in die Nordhälfte. Gleichzeitig lenkt ein Tief über Belgien wärmere Luft in die südlichen Landesteile.

Die Vorhersage:

An den Küsten durchschimmernde Sonne und nur vereinzelte Schneeschauer. In einem breiten Streifen in der Mitte weitere kräftige, teils unwetterartige Schneefälle. Südlich davon gebietsweise gefrierender Regen. Bis zum Abend auch im Süden in Schnee übergehende Niederschläge. Höchstwerte von minus 6 Grad im Norden bis 9 Grad im Süden. Morgen meist stark bewölkt, vor allem in der Mitte noch Schnee, im Tagesverlauf nachlassend. Im Nordosten zeitweise Sonnenschein. Temperaturen minus 8 bis plus 3 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils bewölkt, teils freundlich und meist trocken. Minus 3 bis minus 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.