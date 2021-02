Das Wetter: In der Nacht über der Mitte nachlassende Schneefälle, vor allem in Franken jedoch noch Schnee bis in tiefe Lagen. Gebietsweise Unwetter möglich. An der See weiter stürmisch. Tiefsttemperaturen minus 12 bis 0 Grad. Morgen meist stark bewölkt, vor allem in der Mitte noch Schnee, im Tagesverlauf nachlassend. Im Nordosten zeitweise Sonnenschein. Temperaturen minus 8 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag teils bewölkt, teils freundlich und meist trocken. Minus 3 bis minus 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.