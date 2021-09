Der Wetterbericht, die Lage: Im Einflussbereich eines umfangreichen Hochdruckgebiets mit Schwerpunkt über der Ukraine strömt warme, teils auch etwas feuchtere Luft heran.

Die Vorhersage:

Im Nordwesten zähe Nebel- und Hochnebelfelder. In der Mitte bis zum Mittag teils dichte Wolken. Im Süden viel Sonnenschein. Lediglich vom Oberpfälzer bis zum Bayerischen Wald vereinzelte Schauer oder Gewitter. Höchstwerte von 20 Grad an der Ostsee bis 29 Grad am Oberrhein. Morgen nach Nebelauflösung sonnig bei 22 bis 29 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf in der Südwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen 22 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.