Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Im äußersten Süden heiter bis wolkig, nachmittags an den Alpen geringes Schauerrisiko. Im Nordosten Quellwolken, aber trocken. Im Rest des Landes meist sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte 12 bis 17 Grad, sonst 16 bis 22 Grad. Morgen vielerorts wolkenloser Himmel. Später im Osten Quellwolken. 12 und 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch heiter bis sonnig. Am Hochrhein Quellwolken mit geringem Schauerrisiko. 15 bis 24 Grad mit den wärmsten Werten im Rheinland. An der Ostsee etwas kühler.